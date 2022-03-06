В Кыргызстане COVID-19 болеет 443 человека, 82 - в тяжелом состоянии

Такие данные дает Министерство здравоохранения.

Согласно этим данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 293 человека, в больницах - 150. Из них 16 человек в крайне тяжелом состоянии, 66 - в тяжелом. Состояние 67 больных (или 44,6 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 46 человек.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 195 тысяч 646 человек.

За минувшие сутки от коронавируса скончались два человека. Летальные исходы зарегистрированы в Бишкеке и Чуйской области.

С марта 2020 года, по официальным сведениям, от коронавируса в стране умерли 2 тысячи 965 человек.