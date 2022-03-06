Погода
$ 97.55 - 98.50
€ 106.37 - 108.50

В Кыргызстане COVID-19 болеет 443 человека, 82 - в тяжелом состоянии

236  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Такие данные дает Министерство здравоохранения.

Согласно этим данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 293 человека, в больницах - 150. Из них 16 человек в крайне тяжелом состоянии, 66 - в тяжелом. Состояние 67 больных (или 44,6 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 46 человек.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 195 тысяч 646 человек.

За минувшие сутки от коронавируса скончались два человека. Летальные исходы зарегистрированы в Бишкеке и Чуйской области.

С марта 2020 года, по официальным сведениям, от коронавируса в стране умерли 2 тысячи 965 человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415092
Теги:
Кыргызстан, COVID-19, COVID
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  