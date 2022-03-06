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Хабиба Нурмагомедова включили в Зал славы UFC

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- Айжан Мамбеталиева
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов включен в Зал славы организации. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу UFC.

В Зале славы UFC отмечены особо выдающиеся спортсмены. В него включают людей, которые оказали судьбоносное влияние на развитие организации и спорта. Нурмагомедов станет первым российским представителем в Зале славы UFC.

Хабибу 33 года, он завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года. Всего в смешанных единоборствах на его счету 29 побед и ни одного поражения. В заключительном поединке Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил после боя о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием, данным матери.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американца Дастина Порье и Гэтжи.

Зал Славы UFC был создан в Лас-Вегасе в ноябре 2003 года.


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URL: https://www.vb.kg/415093
Теги:
Россия, спорт, США, Хабиб Нурмагомедов, мировые новости
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