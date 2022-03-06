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Выставка Expo-Russia-Kyrgyzstan-2022 пройдет в этом году в Бишкеке

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- Айжан Мамбеталиева
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Министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев в рамках своего официального визита в Россию встретился с председателем Совета директоров АО "Зарубеж-Экспо" Давидом Вартановым.

На встрече обсуждены вопросы проведения Первой Международной промышленной выставки EXPO-RUSSIA-KYRGYZSTAN-2022 и Российско-Кыргызского межрегионального бизнес-форума в городе Бишкеке, намеченного на 15-17 июня этого года.

Руслан Казакбаев отметил, что руководством нашей страны придается весьма важное значение качественной подготовке и проведению данных мероприятий, поставлены соответствующие задачи Организационному комитету под руководством Заместителя Председателя Кабинета министров Кыргызской Республики.

Казакбаевым были выделены приоритеты работы МИД по продвижению экономической дипломатии, привлечению инвестиций и повышению экспортного потенциала страны. Особо была подчеркнута важность регулярного проведения подобных мероприятий экономической и выставочной направленности для развития кыргызско-российского торгово-экономического сотрудничества, расширения номенклатуры торговли и роста товарооборота, укрепления деловых связей между хозяйствующими субъектами двух государств, в том числе на межрегиональном уровне.

В свою очередь, Вартанов выразил удовлетворение эффективным взаимодействием с кыргызской стороной, информировал о планируемом в ближайшее время прибытии в Бишкек делегации АО "Зарубеж-Экспо" для решения ряда организационных и содержательных вопросов, а также подписания соответствующих договорных документов.

Собеседники сошлись во мнении, что потенциал торгово-экономического взаимодействия при союзническом и стратегическом характере двусторонних отношений между Кыргызстаном и Россией позволит провести предстоящую промышленную выставку и межрегиональный бизнес-форум на высоком уровне с привлечением широкого круга кыргызских и российских бизнесменов и инвесторов.

АО "Зарубеж-Экспо" является организатором и оператором российских мероприятий за рубежом, ориентированных на стимулирование двусторонней торговли. Компания организует выставки, бизнес-форумы, деловые встречи и лоббирует установление деловых контактов на самом высоком уровне.

Является членом Московской ТПП. Собственными проектами компании являются: Expo-Russia Armenia, Expo-Russia Belarus, Expo-Russia Vietnam, Expo-Russia Jordan, Expo-Russia Kazakhstan, Expo-Russia Moldova, Expo-Russia Serbia и Expo-Russia Uzbekistan


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URL: https://www.vb.kg/415095
Теги:
выставка, промышленность, Россия, Кыргызстан, товары, МИД
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