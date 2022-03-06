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Посол Турции вручил пострадавшим жителям Баткена гумпомощь

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- Бакыт Басарбек
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В селе Маргун Лейлекского района Баткенской области Управлением по делам религий Турции и фондом Диянет Турции при поддержке посольства Республики Турция в Кыргызской Республике было оказана гуманитарная помощь в виде продуктов питания 295 нуждающимся семьям, которые проживают в 9 селах Кыргызстана (Арка-2, Достук, Каштык, Маргун, Дархан, Дархаз, Турбек, Лайли, Жаны-Жер).

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Турция в Кыргызской Республике Ахмет Садык Доган и депутат Жогорку Кенеша Камила Талиева приняли участие в программе помощи и встретились с жителями региона.

Посол Ахмет Садык Доган также посетил пострадавшее от конфликтов между Кыргызстаном и Таджикистаном село Максат, и посетил кыргызские семьи в домах, построенных турецким бизнесменом Мехмет Гюром.


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URL: https://www.vb.kg/415097
Теги:
Баткенская область, гуманитарная помощь, Турция, Кыргызстан, посол
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