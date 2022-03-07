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Туроператоры предлагают вложиться в вип-туалеты для туристов в Кыргызстане

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- Светлана Лаптева
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Руководитель Кыргызской ассоциации туроператоров Сергей Глуховеров выложил на своей страничке чертеж "ВИП-ТУАЛЕТА" для туристов в Кыргызстане, которые должны появиться по всей стране.

"Предполагаем, что построить такие туалеты могут предприниматели. Туалет должен быть современным, масштабным и комфорным для путешественников:

В нём будет:

- 2 кабинки с унитазами;

- 1 кабинка с чашей Генуя;

- 1 социальный туалет;

- 1 комната матери и ребёнка;

- 1 серверная комната;

- 1 магазин.

Плюс будет много тюнинга, чтобы туалет действительно выделялся фишками по сравнению даже с крутыми туалетами за рубежом. Зачем? Чтобы привлечь внимание к этой проблеме и на своем примере показать, что в Кыргызстане всё это возможно! Чтобы наконец-то запустить волну строительства таких туалетов по всей стране!

Фишки опишем отдельным постом. Каждый из вас сможет предложить свои идеи и дать советы", - с таким предложением обращается к жителям Кыргызстана Сергей Глуховеров.

В разговоре с нами он рассказал, что чертеж отдан "на просчет", то есть сейчас будут просчитаны варианты вип-туалета.

Обращаем внимание, что туроператоры Кыргызстана не просто говорят, а делают конкретные шаги и предлагают изменить сам угол зрения на "проблему грязных туалетов в Кыргызстане".

"Туалет не грязная, постыдная тема - это вопрос, проблема, которую мы можем решить в Кыргызстане все народом", - считают они.


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URL: https://www.vb.kg/415099
Теги:
туризм, Кыргызстан
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