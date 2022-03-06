В Минкультуры Франции гарантировали неприкосновенность коллекции Морозовых

По словам директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Марины Лошак, экспонаты коллекции находятся в Париже на выставке в Fondation Louis Vuitton. Об этом сообщает ТАСС.

Министерство культуры Франции продлило указ об обеспечении неприкосновенности экспонатов из коллекции российских меценатов Михаила и Ивана Морозовых, находящихся в фонде "Луи Виттон" в Париже, до 15 мая 2022 года. Об этом сообщила ТАСС директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Александра Пушкина Марина Лошак.

"Неприкосновенность коллекции Михаила и Ивана Морозовых, находящейся в Париже на выставке в Fondation Louis Vuitton, гарантирована на правительственном уровне указом об освобождении экспонатов от ареста. Указ был подписан министром культуры Франции, его действие продлено до 15 мая", - сказала она.

Она добавила, что хранители и реставраторы Пушкинского музея уже готовятся к отъезду во французскую столицу, чтобы приступить к подготовке картин к их возвращению в Россию. "Транспортировка вещей будет организована наилучшим и безопасным для них образом", - отметила Лошак.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за помощь в организации в Париже выставки картин из собрания Михаила и Ивана Морозовых. Он высоко оценил работу Пушкинского музея, Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа, которые "сохранили бесценные полотна". Он поблагодарил также главу фонда "Луи Виттон" Бернара Арно, министра культуры России Ольгу Любимову и спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, а также послов Пьера Леви и Алексея Мешкова за "энергию, которую они проявили для того, чтобы эта выставка могла состояться в период пандемии".