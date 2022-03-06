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Найдены обломки судна Atlanta, затонувшего 130 лет назад

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- Айжан Мамбеталиева
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Обломки судна Atlanta, затонувшего у берегов Верхнего полуострова Мичигана 130 лет назад, были найдены в хорошем состоянии на 200-метровой глубине на мягком грунте. Информацию об этом подтвердили руководители Исторического общества кораблекрушений Великих озер - GLSHS.

Сообщается, что баржа Atlanta, груженая углем, оказалась на дне 3 мая 1891 года во время шторма, во время которого ее буксировал пароход Wilhelm, следовавший в западном направлении. Когда погода резко ухудшилась, Wilhelm решил сменить курс, чтобы вернуться в защищенное место. Буксировочный трос оборвался, шхуна легла в дрейф, начала затапливаться набегающими волнами и в конце концов затонула в ночное время, несмотря на все попытки экипажа ее спасти. Команда покинула корабль в спасательной шлюпке, которая перевернулась у берега, унеся пять жизней. Выжили только два члена экипажа.

По данным GLSHS, обломки находятся в удивительно хорошем состоянии - позолоченное название судна на борту прекрасно читается. Судно богато декорировано и все еще выглядит красиво спустя 130 лет, проведенных на дне Верхнего озера".

Для поисков следов кораблекрушения специалисты GLSHS использовали гидролокатор, а после обнаружения места аварии на дно был отправлен дистанционно управляемый подводный аппарат. На кадрах, полученных с его помощью, видно, что все три мачты судна отсутствуют, о чем сообщали и выжившие члены экипажа после катастрофы. Обломки находятся достаточно глубоко для того, чтобы можно было не опасаться визитов самодеятельных дайверов, причем в холодных водах.


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URL: https://www.vb.kg/415106
Теги:
наука, США, новости мира
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