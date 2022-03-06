В Международном аэропорту "Манас" встретили первый рейс из Монголии

В Международном аэропорту "Манас" торжественно встретили первый регулярный рейс по маршруту "Улан-Батор-Бишкек-Улан-Батор" (Монголия). По традиции воздушное судно встретили водяной аркой.

Первым рейсом из Улан-Батора в Бишкек прилетели 95 пассажиров, а улетели 66 человек.

В мероприятии приняли участие заместитель министра транспорта и коммуникаций Марат Оскомбаев, министр здравоохранения Алмакадыр Бейшеналиев, председатель правления-генеральный директор ОАО "МАМ" Бакыт Шаршеев, заместитель генерального директора по производству Расул Мамашев, директор авиакомпании "Хунна Эйр" Пурэвжал Мунхжаргал, Чрезвычайный и Полномочный посол Монголии Содномын Ганхуяг и другие.

Председатель Правления-Генеральный директор ОАО "МАМ" Бакыт Шаршеев поздравил с открытием нового рейса.

"Во время переговоров с монгольской стороной мы упоминали о развитии торгово-экономических отношений и туризма. Очень надеюсь, что наше сотрудничество с Монголией действительно будет полезным и позитивным для обеих сторон. Нас радует, что мы понемногу выходим из ситуации с коронавирусом и открываем для наших пассажиров новые страны и города. А это способствует развитию и расширению сферы бизнеса и экономики нашего государства в целом", - сказал в моем выступлении Бакыт Шаршеев.

Он отметил, что ОАО "МАМ" поставило перед собой задачу об улучшении инфраструктуры международных и приписных аэропортов, чтобы создавать условия для пассажиров, партнёров и авиакомпаний.

В свою очередь, заместитель министра транспорта и коммуникаций Марат Оскомбаев сказал, что открытие рейса между странами является позитивным шагом в укреплении двухсторонних отношений.

По словам М.Оскомбаева, аэропорт "Манас" станет удобным стыковочным местом для авиапассажиров из Монголии, для того чтобы попасть в страны Ближнего Востока и Европы.

"Этот регулярный рейс позволяет нам экономить время и лишние затраты. Раньше полет занимал от 20-ти до 23 часов. А сейчас всего 3 часа 40 минут. Отдельно хочу отметить, что сокращение времени полета и экономия лишней затраты средств дает возможность повысить интерес граждан путешествовать между странами. А это способствует развитию туризма и установлению бизнес контактов", - отметил Чрезвычайный и полномочный посол Монголии в КР Ганхуяг Соднома.

"Я очень рад что мы смогли выполнить первый рейс Улан-Батор-Бишкек. Надеюсь, рейс будет полезным, и кыргызские пассажиры будут чувствовать себя комфортно. Я поздравляю всех с открытием и хочу поблагодарить наших партнеров" - сказал директор авиакомпании "Хунна Эйр" Пурэвжал Мунхжаргал.

Авиакомпания "Хунна Эйр" (Монголия) будет выполнять рейс один раз в неделю - воскресенье.