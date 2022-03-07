Бишкекчанина возмутили носки с изображением ак калпака и элечека?

Носки с изображением мужчины в калпаке и женщины в элечеке - культурных символов Кыргызстана, приобретенные за границей, были продемонстрированы в Бишкеке на Круглом столе на тему: "Проблемы кыргызской трудовой миграции: причины и пути решения".

По словам одного из участников мероприятия, такие носки являются примером неуважения и надругательства над культурными символами Кыргызстана.

- Знакомые привезли их из-заграницы, но мне как-то не по себе от того, что у кого-то хватает наглости выпускать такие носки. Люди будут надевать их на ноги! А мы постоянно говорим о воспитании чести, достоинстве, уважении к своему народу и традициям. А для кого-то это предмет бизнеса? Понятно, что воспитание культуры сложный процесс, но разве культура не начинается с мелочей? - возмутился он.

Напомним, 27 февраля 2019 года в Жогорку Кенеше рассматривали законопроект о придании национальному головному убору ак калпаку культурного символа. Авторами являются депутат Экмат Байбакпаев ("Республика – Ата-Журт") и Бакирдин Субанбеков ("Бир Бол").

Инициаторы отметили, что законопроектом не допускается использование ак калпака не по прямому назначению, то есть его нельзя использовать как банный головной убор, например. Законопроект предлагает ввести штраф за надругательство над национальным головным убором. Штраф для физических лиц составит 1 тыс сомов, для юридических - 5 тыс сомов.

"Законопроект также направлен на повышение узнаваемости государства Кыргызской Республики и народа Кыргызстана через сохранение исторического наследия и культуры ношения ак калпака",- пояснил Байбакпаев.

Депутат Торобай Зулпукаров выступил в поддержку законопроекта и предложил включить в проект и женский головной убор - элечек.

Но несколько депутатов вступили против законопроекта. Так, Дастан Бекешев назвал лишним привлечение к административной ответственности граждан за надругательство. По его мнению, общество само будет порицать за неуважительное отношение к головному убору. Кожобек Рыспаев также согласился, что уважение к ак калпаку не нуждается в официальном законе, так как каждый гражданин должен следовать неписаному закону - уважать символы национальной культуры. Гульшат Асылбаева добавила, что нельзя законом заставить любить или уважать что-то. Эльвира Сурабалдиева отметила, что при наличии экономических и социальных проблем, которыми должен заниматься парламент, не стоит вводить еще один законопроект со штрафными санкциями.