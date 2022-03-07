В Узбекистане запустили проект "Позовите Умиду"

В Ташкенте стартовал социальный проект "Позовите Умиду". С этой фразой любая девушка или женщина, которая подверглась домогательствам, может обратиться в пункты общепита, магазины и другие заведения, где ей окажут помощь. Проект инициирован ПРООН.

Программа развития ООН в Узбекистане при поддержке проекта против насилия "Немолчи.Уз" запустила в Ташкенте пилотную инициативу "Позовите Умиду" (Umidani chaqiring). Она объединила представителей частного бизнеса, готовых создавать безопасные пространства и предоставлять их девушкам и женщинам, которых домогаются, преследуют или подвергают иным формам сексуального харрасмента.

Проект "Позовите Умиду" является адаптацией социальной инициативы Ask For Angela ("Позовите Анжелу"), которая появилась в Великобритании в 2016 году. Её придумала и запустила сотрудница службы по борьбе с сексуальным насилием и жестоким обращением Хейли Чайлд в память о подруге - 34-летней Анжеле, которую в собственном доме убил муж. В туалетах местных баров разместили листовки с сообщением для женщин: если на свидании вас домогается мужчина, подойдите к бармену и "позовите Анжелу". Эта фраза - просьба о помощи. Услышав её, бармен действует по протоколу: может отвести женщину в безопасное помещение, проводить к запасному выходу или вызвать полицию в случае необходимости.

В Германии аналогичный проект Ist Luisa hier? ("Луиза здесь?") запустили в 2016 году. В 2020-м в России появилась адаптированная инициатива под названием "Позовите Галю", весной 2021-го в Кыргызстане - "Позовите Кантай!"

Поддерживают проект общественные пространства и точки общепита, которые готовы защищать женщин от нежелательного внимания на улицах. Их отличительный знак - специальный стикер на дверях заведения.

Алгоритм действий во всех версиях проекта одинаковый: каждая девушка или женщина, которая подверглась домогательствам, может использовать кодовую фразу, чтобы попросить помощь и получить её.

Источник: gazeta.uz