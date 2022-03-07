Погода
$ 97.35 - 98.50
€ 106.37 - 108.50

В Узбекистане запустили проект "Позовите Умиду"

261  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ташкенте стартовал социальный проект "Позовите Умиду". С этой фразой любая девушка или женщина, которая подверглась домогательствам, может обратиться в пункты общепита, магазины и другие заведения, где ей окажут помощь. Проект инициирован ПРООН.

Программа развития ООН в Узбекистане при поддержке проекта против насилия "Немолчи.Уз" запустила в Ташкенте пилотную инициативу "Позовите Умиду" (Umidani chaqiring). Она объединила представителей частного бизнеса, готовых создавать безопасные пространства и предоставлять их девушкам и женщинам, которых домогаются, преследуют или подвергают иным формам сексуального харрасмента.

Проект "Позовите Умиду" является адаптацией социальной инициативы Ask For Angela ("Позовите Анжелу"), которая появилась в Великобритании в 2016 году. Её придумала и запустила сотрудница службы по борьбе с сексуальным насилием и жестоким обращением Хейли Чайлд в память о подруге - 34-летней Анжеле, которую в собственном доме убил муж. В туалетах местных баров разместили листовки с сообщением для женщин: если на свидании вас домогается мужчина, подойдите к бармену и "позовите Анжелу". Эта фраза - просьба о помощи. Услышав её, бармен действует по протоколу: может отвести женщину в безопасное помещение, проводить к запасному выходу или вызвать полицию в случае необходимости.

В Германии аналогичный проект Ist Luisa hier? ("Луиза здесь?") запустили в 2016 году. В 2020-м в России появилась адаптированная инициатива под названием "Позовите Галю", весной 2021-го в Кыргызстане - "Позовите Кантай!"

Поддерживают проект общественные пространства и точки общепита, которые готовы защищать женщин от нежелательного внимания на улицах. Их отличительный знак - специальный стикер на дверях заведения.

Алгоритм действий во всех версиях проекта одинаковый: каждая девушка или женщина, которая подверглась домогательствам, может использовать кодовую фразу, чтобы попросить помощь и получить её.

Источник: gazeta.uz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415116
Теги:
насилие, Узбекистан, женщины, новости мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  