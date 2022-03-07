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Один узбекистанец погиб и двое пострадали, пытаясь выехать из Украины

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- Назгуль Абдыразакова
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Посольство Республики Узбекистан в Украине назвало имена граждан Узбекистана, которые пытались эвакуироваться в Польшу: Отабек Равшанбек угли Хакимов, Бехзод Жамолиддин угли Хусаинов и Шерзод Шавкат угли Солохиддинов, все трое – 2001 года рождения.

В ДТП Отабек Хакимов погиб на месте, двое других узбекистанцев доставлены в городскую больницу Львова.

Посольство Узбекистана направило во Львов волонтера, квалифицированного врача Темурбека Юсупова. Как говорится в сообщении, будут предприняты максимальные усилия по сохранению жизни соотечественников, включая обеспечение медикаментами и проведение консультации с ведущими врачами Украины.

Выразив соболезнование родственникам Отабека Хакимова, посольство заверило, что максимально быстро доставит его тело на родину. Однако решение этого вопроса осложняется боевыми действиями и массовой эвакуацией, происходящей в стране.

Источник: nuz.uz


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URL: https://www.vb.kg/415117
Теги:
Польша, Узбекистан, Украина
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