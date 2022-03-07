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Испанский певец изобразил Димаша Кудайбергена на шоу перевоплощений

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- Назгуль Абдыразакова
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Испанский артист Агоней Эрнандес (Agoney) исполнил композицию Димаша Кудайбергена SOS d"un terrien détresse, выступая на шоу Tu cara me suena в эфире испанского телеканала Antena 3. Об этом сообщает dimashnews.com, передает Tengrinews.kz.

Tu cara me suena - аналог проектов "Один в один" или "Точь в точь" - шоу перевоплощений, участники которого примеряют на себя образы известных музыкантов прошлого и настоящего, вживую исполняют на сцене их песни, стараясь сделать это максимально похоже на оригинал.

Agoney - испанский певец, автор песен и исполнитель. Его называют "Канарейкой с золотым голосом" за великолепный и разносторонний вокал, пишет издание.

"Я буду изображать Димаша. Я буду имитировать голос, который… потрясающий. Прямиком из стратосферы. И буду стараться сделать вещи, которые никогда не могу сделать в своей обычной жизни. Поэтому мы и воплотим их здесь", - сказал Agoney перед финальным выступлением.

Для выступления в гранд-финале Agoney выбрал песню из Dimash Digital Show. Постановщики шоу постарались как можно точно воссоздать оформление номера: костюм артиста, музыканты, визуальные эффекты очень точно передали атмосферу онлайн-концерта.

Источник: tengrinews.kz


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URL: https://www.vb.kg/415121
Теги:
Казахстан, музыка
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