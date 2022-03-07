Макрон посоветовал французским компаниям не покидать российский рынок

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с 15 представителями крупного французского бизнеса, который работает в России, посоветовал им воздержаться от поспешных решений, сообщает Le Figaro. По данным газеты, президент рекомендовал им не уходить из России.

Как пишет издание, господин Макрон встретился с крупными представителями сферы промышленности, банковского дела, энергетики, дистрибуции и сельского хозяйства. Он советовал французским компаниям не уходить с российского рынка. При этом было сказано, что Франция вслед за ЕС и США будет налагать на Россию экономические санкции.

В России на данный момент функционирует ряд французских компаний, среди которых TotalEnergies, LVMH, Auchan, Engie, Lactalis, Air Liquide, L'Oreal, Chanel и Danone.

"Мы не исключаем закрытия компании на длительный период, но важно не принимать поспешных решений",- утверждает президент fashion-направления Chanel Бруно Павловски. Его компания имеет пять бутиков и 300 сотрудников в России. "За 25 лет мы установили особые отношения с нашими российскими клиентами и создали многонациональную команду на месте",- сказал господин Павловски.

Ранее в своем обращении к французам господин Макрон напомнил об экономических, культурных и политических связях между Парижем и Москвой: "Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Мы знаем все, что связывает нас с этим великим европейским народом, русским народом, который пожертвовал столь многим во время Второй мировой войны, чтобы спасти Европу от пропасти".

После начала специальной военной операции на Украине иностранные компании стали массово закрывать свои магазины в России. Компания Inditex, которая владеет такими популярными брендами одежды, как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, объявила о приостановке работы всех магазинов и онлайн-платформ в России.

Источник: kommersant.ru