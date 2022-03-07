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10 марта в некоторых жилых массивах не будет воды

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- Айжан Мамбеталиева
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Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 10 марта с 9 до 20 часов в жилых массивах "Энесай", "Дордой-1", "Дордой-2" будет прекращена подача питьевой воды.

Воды не будет в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Это вынужденная мера в связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Энесай" и на городских водопроводных сетях.

Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.


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URL: https://www.vb.kg/415126
Теги:
мэрия, отключение воды, жилмассив
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