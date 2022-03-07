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Глава Engie: Евросоюз не сможет найти замену российскому газу

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- Назгуль Абдыразакова
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Евросоюз не сможет найти полной замены газу из России, заявила генеральный директор французского энергетического концерна Engie Катрин Макгрегор в интервью газете Les Echos.

"Ресурсы, которыми мы сейчас располагаем, ограничены. Они не достаточны, чтобы заменить весь газ, который мы сейчас получаем из России", - сказала она.

Она отметил, что порядка 40% газа, который потребляет ЕС, поступает из России, а в некоторых странах Восточной Европы зависимость составляет 100%.

"Прекращение поставок имело бы тяжелые и очень скорые последствия", - отметила Макгрегор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейский союз должен полностью избавиться от поставок энергоресурсов из России.

Источник: ИА REGNUM


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URL: https://www.vb.kg/415128
Теги:
газ, Россия, Европейский союз
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