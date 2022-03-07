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В больнице кыргызско-турецкой дружбы проведена сложная операция на сердце

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- Айжан Мамбеталиева
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7 марта 2022 года министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев ознакомился с послеоперационным состоянием кыргызстанца, которому провели сложную операцию на сердце.

29-летний мужчина с "синдромом Марфана", врожденным пороком сердца, был успешно прооперирован в Государственной больнице кыргызско-турецкой дружбы кардиохирургом, профессором Мете Кыдыроглу.

"8 февраля текущего года мы обратились в Национальный центр кардиологии и терапии, где нам сказали, что мой сын в критическом состоянии и не сможет лечиться в Кыргызстане из-за отсутствия соответствующих протезов. После двух недель нас перевели в больницу кыргызско-турецкой дружбы и прооперировали. Сейчас мой сын чувствует себя удовлетворительно. Выражаю огромную благодарность врачам, всему медицинскому персоналу данной клиники, а также министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву за содействие в проведении операции. Ведь именно по согласованию министерств двух стран оперативно доставили все необходимое для операции оборудование и материалы из Турции в Бишкек и прооперировали", - отметила Кенжегуль, мама пациента.

"Государственная больница кыргызско-турецкой дружбы позволяет нашим гражданам получать медицинскую помощь мирового уровня по низким ценам в нашей стране, не выезжая за границу. Известно, что стоимость медицинской помощи больным с синдромом Марфана и его последствиями на сердце и сосуды (аорту) в зарубежных клиниках составляет 45-50 тысяч долларов. Медицинская помощь, оказываемая в данной больнице, составила в среднем 1 миллион сомов. Это в 4-5 раз дешевле, чем за границей. Министерство здравоохранения КР сейчас проводит работы, чтобы наши пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогли получать качественную медицинскую помощь не выезжая за пределы Кыргызстана", - сказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Профессор Мете Кыдыроглу с 5 февраля успешно провел операции на открытом сердце 13 пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все пациенты, перенесшие операцию, чувствовали себя хорошо. После операции пациенты находятся в стационаре в среднем 5-6 дней.


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URL: https://www.vb.kg/415137
Теги:
операция, Кыргызстан, врачи
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