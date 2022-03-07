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Сотрудники милиции нашли двух пропавших братьев

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- Айжан Мамбеталиева
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В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Новопавловского совместно с сотрудниками УПСМ ГУВД Бишкека найдены живыми и здоровыми без вести пропащие братья Т.И., 2011 года рождения и Т.Н., 2016 года рождения.

Так ранее в ОВД Сокулукского района с заявлением обратилась Т.В., 1987 года рождения о содействии в поиске своих несовершеннолетних сыновей, которые 5 марта примерно 12 часов 30 минут в вышли в магазин и не вернулись. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ.

В целях установления местонахождения указанных несовершеннолетних по тревоге был поднят весь личный состав Новпавловского ПОМ. В ходе слаженной работы сотрудников милиции указанные несовершеннолетние были найдены живыми и здоровыми в Бишкеке.

В настоящее время указанные несовершеннолетние переданы родителям.


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URL: https://www.vb.kg/415138
Теги:
ГУВД, дети, Бишкек, пропавшие без вести, милиция
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