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В УВД Ленинского района поздравили женщин с праздником

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня в УВД Ленинского района Бишкека в честь Международного женского дня поздравили ветеранов и вдов погибших сотрудников при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Также руководители УВД Ленинского района от имени всего личного состава выразили слова благодарности и поздравили с Международным женским днем - Днем 8 марта.

Также в честь праздничного дня начальник УВД Ленинского района полковник милиции Бакытбек Нарчаев вручил ветеранам и вдовам почетную медаль "Жена офицера", денежные премии и букет цветов.

В конце мероприятия приглашённые выразили слова благодарности в адрес руководства УВД за постоянную и всестороннюю поддержку.


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URL: https://www.vb.kg/415139
Теги:
Ленинский район, Бишкек, УВД
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