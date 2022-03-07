В УВД Ленинского района поздравили женщин с праздником

Сегодня в УВД Ленинского района Бишкека в честь Международного женского дня поздравили ветеранов и вдов погибших сотрудников при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

Также руководители УВД Ленинского района от имени всего личного состава выразили слова благодарности и поздравили с Международным женским днем - Днем 8 марта.

Также в честь праздничного дня начальник УВД Ленинского района полковник милиции Бакытбек Нарчаев вручил ветеранам и вдовам почетную медаль "Жена офицера", денежные премии и букет цветов.

В конце мероприятия приглашённые выразили слова благодарности в адрес руководства УВД за постоянную и всестороннюю поддержку.