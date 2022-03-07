Погода
$ 97.35 - 98.50
€ 106.37 - 108.50

Министр экономики и коммерции поздравил женщин с 8 Марта

192  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев поздравил женскую половину министерства, а также всех соотечественниц с предстоящим праздником - 8 Марта.

"Милые дамы, от всей души поздравляю с наступающим Международным Днем, самым чудесным весенним праздником - 8 Марта!

Природа наделила вас очарованием, неисчерпаемой энергией, особенной женской мудростью и поразительным терпением!

Благодаря вам семейный очаг всегда в безопасности, желаю вам семейного счастья, здоровья и благополучия! Желаю любви и уважения, достойного внимания и приятного общения, перспективных идей и уверенных стремлений, блистательных успехов в деятельности и ярких мгновений радости в жизни. Женского счастья Вам и процветания!", - сказал он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415140
Теги:
Минэкономики, праздник, Кыргызстан, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  