Министр экономики и коммерции поздравил женщин с 8 Марта

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев поздравил женскую половину министерства, а также всех соотечественниц с предстоящим праздником - 8 Марта.

"Милые дамы, от всей души поздравляю с наступающим Международным Днем, самым чудесным весенним праздником - 8 Марта!

Природа наделила вас очарованием, неисчерпаемой энергией, особенной женской мудростью и поразительным терпением!

Благодаря вам семейный очаг всегда в безопасности, желаю вам семейного счастья, здоровья и благополучия! Желаю любви и уважения, достойного внимания и приятного общения, перспективных идей и уверенных стремлений, блистательных успехов в деятельности и ярких мгновений радости в жизни. Женского счастья Вам и процветания!", - сказал он.