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Пограничники ПС ГКНБ пресекли незаконный перегон автомобиля

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- Айжан Мамбеталиева
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что 6 марта пограничники Ала-Букинского пограничного отряда пресекли незаконный перегон автомобиля через границу.

Во время несения службы вблизи линии госграницы в местности Таза-Суу Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничный наряд ПС ГКНБ обнаружил транспортное средство, направлявшееся в сторону территории Узбекистана вне пункта пропуска.

Пограничники задержали автомашину Daewoo-Nexia. Управлял транспортом гражданин Кыргызстана М.А.у., 1986 года рождения.

У водителя отсутствовали документы на транспортное средство. При выяснении обстоятельств стало известно, что водитель пытался нелегально перегнать автомобиль на территорию Узбекистана.

После оформления соответствующих документов задержанный водитель и автомобиль были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/415144
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, Узбекистан, Кыргызстан
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