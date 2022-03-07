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Названа причина онемения рук

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- Анастасия Карелина
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Самой частой причиной онемения рук, по мнению неврологов, являются туннельные синдромы. Об этом пишет РИА Новости.

"Если мы говорим об онемении пальцев рук, относительно постоянном или приходящем, то причиной этого являются некие поражения нервов, которые проходят в руке. Самой частой причиной такого онемения являются, так называемые, туннельные синдромы", - пояснил невролог Юрий Андрусов.

Туннельный синдром (синдром карпального канала, карпальный синдром) – патологическое состояние, возникающее на фоне межмышечного, межкостного или межсухожильного защемления срединного нерва в запястье. Происходит при отечности или компрессии (сжатии) нерва, отечности запястного канала, воспалении сухожилий.


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URL: https://www.vb.kg/415146
Теги:
здоровье, в мире
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