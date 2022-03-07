В ИВС Таласского ОВД содержится человек, осужденный к лечению

4 марта 2022 года сотрудники представительства акыйкатчы (омбудсмена) по Таласской области и представитель НЦПП провели мониторинг ИВС Таласской ОВД. На момент посещения в данном изоляторе содержались 19 человек, в числе которых одна женщина. Несовершеннолетних временно-задержанных в ИВС не было.

В ходе изучения личных дела каждого из задержанных на предмет законности и обоснованности их содержания в ИВС сотрудники аппарата омбудсмена выявили, что гражданин Р.Б., 1962 года рождения, обвинялся по преступлениям, предусмотренным в части 4, статьи 161 УК КР. Однако на основаниям части 1 статьи 27 УК КР он был освобожден от уголовной ответственности и, согласно части 1 статьи 473 ("Постановление суда о применении принудительных мер медицинского характера") УПК КР (в ред. от 2 февраля 2017 года), судебное производство было прекращено. Затем, согласно части 3 статьи 117 УК КР, 24 ноября 2021 года Таласским районным судом было принято решение о принудительном лечении Р.Б. с госпитализацией его в психиатрическое учреждение в селе Кызыл-Джар Джалал-Абадской области.

Исполнение постановления суда возложено на УВД Таласской области, и 8 декабря 2021 года Р.Б. был доставлен в назначенное судом и указанное выше психиатрическое учреждение. Однако в связи с отсутствием в данном учреждении свободных мест дежурным врачом Б.О. Эргешовым было отказано в принятии осужденного к принудительному лечению гр-на Р.Б.

В связи с этим 19 января и 21 февраля 2022 года начальник УВД Таласской области направлял на имя директора РПСБ села Кызыл-Джар Г.Т. Минбаевой письма с просьбой принять Р.Б.

В своем ответе Г.Т. Минбаева отказала в принятии пациента Р.Б., также ссылаясь на отсутствие в психиатрической лечебнице свободных мест. Из ее письма также следует, что отделение принудительного лечения РПБ рассчитано на 50 человек, но в настоящее время лечение получают 53 пациента.

По вышеуказанным причинам осужденный Р.Б. вынужденно находится в ИВС ОВД Таласской области уже свыше трех месяцев. Однако в условиях ИВС состояние его здоровья может ухудшиться. Кроме того, неисполнение решения суда является грубым нарушением его прав.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, представительством омбудсмена по Таласской области было направлено письмо на имя начальника Таласского ОВД, в котором рекомендуется организовать срочную госпитализацию гражданина Р.Б. в РПБ села Кызыл-Джар, провести служебное расследование и применить к виновным соответствующие меры, предусмотренные законодательством КР.

В настоящее время данное дело гр-на Р.Б. находится на контроле у представительства акыйкатчы (омбудсмена) по Таласской области.