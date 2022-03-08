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Мошенники из Кыргызстана пытаются воспользоваться ситуацией на Украине

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- Назгуль Абдыразакова
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Отдельные кыргызстанцы, пользуясь ситуацией на Украине, предпринимают попытки "заработать" легкие деньги под видом организации сборов денежных средств для помощи. Об этом на своей странице сообщил посол Кыргызстана в Украине Идрис Кадыркулов.

"В эти тревожные дни, основные усилия нашего Посольства направлены на организацию вывода граждан Кыргызстана и членов их семей в безопасное место, с дальнейшей эвакуацией их на родину.

Сотрудники работают в сложных бытовых и служебных условиях, в круглосуточном режиме и без выходных. При этом, в стране, в связи с военным положением, наблюдается нехватка общественного транспорта и ГСМ, в отдельных регионах не функционируют кредитно-финансовые учреждения. В этих условиях, в целях оперативного решения поставленной задачи сотрудники посольства прибегают к нестандартным методам, иной раз рискуя своей жизнью и решая финансовые вопросы из личных средств.

Однако, имеются факты, когда отдельные "деятели", пользуясь ситуацией, предпринимают попытки "заработать" легкие деньги под видом организации сборов денежных средств для помощи. Также, нашу работу затрудняют "горе-патриоты", которые ради популизма распространяют ложную и фейковую информацию о различных несуществующих акциях.

Так, группа "не чистых на руку" соотечественников пыталась собрать и завладеть денежными средствами, предварительно собрав у кыргызской диаспоры зарубежом.

В этой связи, хочу официально упредить, что корыстные намерения отдельных лиц нами внимательно отслеживаются и те, которые все таки переступят закон, ответят перед ним по всей строгости!

Лицам, которые хотят оказывать финансовую и другую помощь нуждающимся гражданам КР в Украине, хотел бы рекомендовать, передавать адресно после согласования с сотрудниками ДКС МИД КР или нашими Посольствами в соответствующих странах, дабы не стать жертвой мошенников", - говорится в сообщении Кадыркулова.


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URL: https://www.vb.kg/415150
Теги:
мошенничество, Украина, Кыргызстан
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