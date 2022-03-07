Семга и скумбрия Северной Атлантики уменьшилась в размерах

Семга и скумбрия Северной Атлантики в 2005 году уменьшилась в размерах. Это явление вызвано глобальным потеплением. Об этом написал журнал Science Advances.

Этот интересный факт выяснили норвежские экологи и океанологи под руководством профессора Норвежского исследовательского центра в Бергене Кнута Фолльсета.

Экологи обнаружили, что размеры и масса тела семги и скумбрии из Северной Атлантики резко уменьшились в 2005 году и с тех пор остаются на 9-14 процентов и 25-36 процентов меньше типичного уровня 1990 годов. Эти аномалии были порождены глобальным потеплением.

"Мы проследили за тем, как менялись размеры тела и масса семги и скумбрии, обитающих в Северной Атлантике, и обнаружили, что в 2005 году их популяции пережили резкий экологический сдвиг. Его существование подтверждает гипотезу о том, что экосистемы этой части океана должны были резко измениться в результате ослабления течений, транспортировавших воду из Арктики в Норвежское море", - пишут ученые.

Ученые совершили открытие в рамках проекта по долгосрочному мониторингу состояния норвежских рек и связанных с ними регионов Атлантики, где обитают атлантическая семга и скумбрия – два важных промысловых вида рыбы. Норвежские экологи непрерывно наблюдают за состоянием популяций этих рыб, в том числе за изменениями их средних размеров и массы.

В общей сложности за последние три десятилетия ученые поймали и изучили более 52 тысяч нерестящихся особей семги и сопоставимое число взрослых скумбрий, приближавшихся к берегам Норвегии в сезон размножения. Недавно профессор Фолльсет и его коллеги подвели итоги этих наблюдений, что помогло раскрыть резкое изменение в облике и тех, и других рыб.

Ученые обнаружили, что на рубеже 2004 и 2005 годов типичная длина тела скумбрии и семги почти мгновенно уменьшилась на 9-14 процентов а их масса – на 25-36 процентов. Как подчеркивают экологи, резкое снижение массы и размеров промысловых рыб одновременно произошло во всех регионах Норвегии, но при этом они наиболее ярко проявлялись у ее южных берегов.

Последующие расчеты исследователей показали, что вероятной причиной резкой трансформации экосистем было то, что глобальное потепление резко ослабило приток холодных арктических вод, богатых нутриентами, в относительно теплые прибрежные регионы Европы. В пользу этого, в частности, говорит то, что типичные температуры воды в океане у берегов Норвегии выросли в середине 2000-х годов примерно на 1-1,5 градуса Цельсия, что не было возможно без ослабления арктических течений.

Эти тренды, как предполагают ученые, только усилятся, так как меняющийся климат планеты будет продолжать ослаблять глобальный "конвейер течений", соединяющий все моря и океаны Земли. Это следует учитывать при прогнозировании изменений в других морских экосистемах, особенно уязвимых для действия глобального потепления.