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Узбекистан вывез с Украины 1437 своих граждан

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- Светлана Лаптева
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Узбекскими властями с 28 февраля по 2 марта текущего года из Украины через Польша шестью рейсами авиакомпании Uzbekistan Airways эвакуированы на родину 1437 человек. Об этом сообщает посольство РУз в КР.

По ее данным, большинство вернувшихся - это женщины с детьми, а также студенты и сотрудники компаний, находящихся на территории Украины.

"В Польше на данный момент находятся около 550 граждан Узбекистана. Из них около 350 человек размещены в накопительной зоне государственной границы Польши, а в аэропорту Катовице, откуда выполняются рейсы в Ташкент, вылета ожидают около 200 человек.

Посольство Узбекистана, несмотря на боевые действия, продолжает работу по эвакуации граждан нашей страны. Дипломаты посольства Узбекистана в Польше занимаются решением проблем прибывающих граждан и координируют их сбор в аэропорту. Для них организованы горячее питание и при необходимости оказываются медицинские услуги.

В дипмиссии работает круглосуточный оперативный штаб для приема обращений граждан", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/415153
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