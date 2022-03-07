Какая доза безопасна. Алкоголю вынесли окончательный вердикт

Малые дозы алкоголя снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от всех причин - распространенное убеждение. Однако в последнее время его критикуют. Сразу несколько исследований свидетельствуют: спиртное в любых количествах ухудшает здоровье. В том числе вызывает рак. Сообщает РИА Новости.

В 1990-е ученые установили, что умеренное потребление спиртного уменьшает вероятность возникновения коронарных болезней сердца, инсультов. Особенно привлекательно выглядело вино.

В 2006-м итальянские ученые представили результаты метаанализа 34 качественных исследований, в которых оценивали воздействие алкоголя на здоровье. Предполагалось, что одна доза содержит десять граммов этанола.

Согласно графикам, потребление спиртного достоверно отражает риск смерти от всех причин независимо от возраста. Для женщин это одна-две дозы в день, для мужчин - две-четыре.

График риска смертности от всех причин и потребления алкоголя принимает J-образный вид. По этой причине возник миф о безопасных дозах алкоголя

Сходные результаты получили ученые из США и Канады, которые сообщили, что 2,5-15 граммов спирта в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 14-25 процентов, а риск инсульта - на 25-35 процентов. Алкоголь обладает защитным действием, если не превышать безопасную норму, сделали вывод авторы работы.

В разных странах выпустили рекомендации об умеренном потреблении спиртного.

Обычно в исследованиях сравнивают пьющих в разной степени и не употребляющих совсем, а это искажает результаты, пишут британские ученые в новой статье под названием "Алкоголь - миф о защите от сердечно-сосудистых заболеваний".

Авторы работы взяли из UK Biobank данные за последние семь лет более чем о 300 тысячах выпивающих и 21 тысяче трезвенников. Оказалось, последние избегают алкоголь чаще не просто так, а по состоянию здоровья. У них и без спиртного повышен риск почти всех сердечно-сосудистых заболеваний и, скорее всего, других патологий, не включенных в анализ.

"Главное, что показывает исследование, - идея о пользе умеренного потребления построена на том, что участники контрольных групп - трезвенники. Если их исключить, то выгода от алкоголя исчезнет", - комментирует в Twitter австралийский эпидемиолог Гедеон Мейеровиц-Кац.

Ученые из Голландии обращают внимание , что работы, где рассматривают пользу от умеренного потребления алкоголя, - это анкетирования и обобщающие их метаанализы. О благотворном действии алкоголя есть много короткосрочных клинических исследований и несколько долгосрочных. Однако если сюда добавить анализ генетических вариантов, которые влияют на потребление спиртного, то заметно, что защитный эффект исчезает. Все это подвергает сомнению причинно-следственную связь между выпивкой и пользой. Скорее всего, ее нет, полагают авторы.

Это подтверждают ученые из Оксфорда. Они взяли за основу китайскую мужскую популяцию, где растет доля пьющих, причем на фоне генетической непереносимости спирта и роста случаев рака пищевода, чему способствует ацетальдегид - продукт расщепления этанола.