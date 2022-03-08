Продолжаются реконструкция и благоустройство центра "Алтын балалык"

Продолжаются работы по реконструкции и благоустройству территории оздоровительно-реабилитационного центра "Алтын балалык" для лиц и детей с ограниченной возможностью в Чолпон-Ате.

Вчера, 6 марта, по инициативе министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева и при поддержке коллектива университета "Манас" на территории оздоровительно-реабилитационного центра "Алтын Балалык" появилась аллея Кыргызско-Турецкого университета "Манас", где посажено 60 саженцев. Сотрудники центра семейной медицины №5 Бишкека также приняли участие в благоустройстве центра и посадке деревьев.

Кроме того, предпринимаются все усилия для своевременного завершения строительных работ и закупаются необходимые строительные материалы:

Водонагреватель объемом 30л – 54 шт., Водонагреватель объемом 50л – 12 шт., Умывальник 208а – 52шт., Сифон для раковины – 34 шт., Короткий смеситель для раковины – 52 шт, Смеситель для душа ванны – 44 шт, Гибкий шланг для аристона 60 см – 106 шт., Гибкий шланг для аристона 80 см – 180 шт., Унитаз "Сантери Соната" – 27 шт., Унитаз "Дерия" – 18 шт., Гофра для унитаза – 45 шт., Металлический трап 50 15*15 – 45 шт.

Благодарим каждого гражданина за вклад, который способствует своевременному запуску оздоровительно-реабилитационного центра "Алтын балалык".

Напоминаем, что срок сдачи в эксплуатацию комплекса запланирован на 1 июня 2022 года.