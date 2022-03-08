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Продолжаются реконструкция и благоустройство центра "Алтын балалык"

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Продолжаются работы по реконструкции и благоустройству территории оздоровительно-реабилитационного центра "Алтын балалык" для лиц и детей с ограниченной возможностью в Чолпон-Ате.

Вчера, 6 марта, по инициативе министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева и при поддержке коллектива университета "Манас" на территории оздоровительно-реабилитационного центра "Алтын Балалык" появилась аллея Кыргызско-Турецкого университета "Манас", где посажено 60 саженцев. Сотрудники центра семейной медицины №5 Бишкека также приняли участие в благоустройстве центра и посадке деревьев.

Кроме того, предпринимаются все усилия для своевременного завершения строительных работ и закупаются необходимые строительные материалы:

  1. Водонагреватель объемом 30л – 54 шт.,
  2. Водонагреватель объемом 50л – 12 шт.,
  3. Умывальник 208а – 52шт.,
  4. Сифон для раковины – 34 шт.,
  5. Короткий смеситель для раковины – 52 шт,
  6. Смеситель для душа ванны – 44 шт,
  7. Гибкий шланг для аристона 60 см – 106 шт.,
  8. Гибкий шланг для аристона 80 см – 180 шт.,
  9. Унитаз "Сантери Соната" – 27 шт.,
  10. Унитаз "Дерия" – 18 шт.,
  11. Гофра для унитаза – 45 шт.,
  12. Металлический трап 50 15*15 – 45 шт.

Благодарим каждого гражданина за вклад, который способствует своевременному запуску оздоровительно-реабилитационного центра "Алтын балалык".

Напоминаем, что срок сдачи в эксплуатацию комплекса запланирован на 1 июня 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/415158
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