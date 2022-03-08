Продолжаются реконструкция и благоустройство центра "Алтын балалык"

Продолжаются работы по реконструкции и благоустройству территории оздоровительно-реабилитационного центра "Алтын балалык" для лиц и детей с ограниченной возможностью в Чолпон-Ате.
Вчера, 6 марта, по инициативе министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева и при поддержке коллектива университета "Манас" на территории оздоровительно-реабилитационного центра "Алтын Балалык" появилась аллея Кыргызско-Турецкого университета "Манас", где посажено 60 саженцев. Сотрудники центра семейной медицины №5 Бишкека также приняли участие в благоустройстве центра и посадке деревьев.
Кроме того, предпринимаются все усилия для своевременного завершения строительных работ и закупаются необходимые строительные материалы:
Благодарим каждого гражданина за вклад, который способствует своевременному запуску оздоровительно-реабилитационного центра "Алтын балалык".
Напоминаем, что срок сдачи в эксплуатацию комплекса запланирован на 1 июня 2022 года.