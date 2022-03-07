Переходи на О! и смотри 200 ТВ-каналов БЕСПЛАТНО!

Принимаем новеньких в бо-о-ольшую семью О!. Новая акция для новых абонентов сети.

Подключайтесь к популярным тарифам линейки "Переходи на О! + O!TV" и смотрите 200 топовых ТВ-каналов в приложении O!TV в рамках услуги "O!TV Премиум" 60 дней БЕСПЛАТНО.

Пользуйтесь выгодной мобильной связью, получайте всё самое необходимое для вашего смартфона.

Все ваши любимые каналы в отличном качестве и удобном приложении повсюду с вами – в смартфоне или планшете, везде, где есть интернет.

Смотрите что нравится и когда захочется – детские, спортивные, новостные, фильмовые каналы и многое другое. Из преимуществ:

Семье нужен всего один аккаунт O!TV (один логин и пароль). Сразу 3 члена семьи могут пользоваться сервисом одновременно, причем на разных устройствах – смотреть телевизор в зале, планшет унести в спальню, а видео на смартфоне смотреть на кухне. Вы не пропустите самое интересное или важное, ведь программы телеканалов хранятся до 2 дней. Если вам нужен перерыв, просто поставьте прямой эфир на паузу и досмотрите позже на любом из своих устройств. O!TV запомнит, где вы остановились даже при переключении на другой канал. Дополнительная выгода в том, что для абонентов сети О! интернет-трафик не тарифицируется.

Пакет "O!TV Премиум" в рамках акции доступен бесплатно 60 дней с момента активации, новым абонентам определенных тарифов "Переходи на О! + O!TV". Акция действует с 07.03.2022 по 30.04.2022. Далее стоимость услуги составит 5 сомов в сутки. Подробнее на www.o.kg.

Лиц. ГАС при ГКИТиС: №16-0062-КР, №16-0063-КР. Телеканалы, содержание и контент в рамках услуги O!TV предоставляется ОсОО "Диас ТВ".