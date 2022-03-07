Погода
$ 97.75 - 98.50
€ 106.37 - 108.50

Ученые из США смогли проследить формирование памяти у рыб-зебр

146  0
- Дарья Таирова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Исследователи из Университета Южной Калифорнии в США смогли проследить процесс формирования воспоминаний у рыб-зебр. Результаты работы описаны в научном журнале Quanta, сообщает Lenta.ru.

Ученые использовали в лабораторных целях генетически модифицированных рыб-зебр, которых выбрали, так как они прозрачны в состоянии мальков и их легко изучать. С помощью светового воздействия команда смогла проследить мозговую активность рыб, а затем изучить процесс формирования памяти в мозгу подопытных.

Согласно полученным результатам, тип воспоминаний влияет на то, насколько долго мозг его будет хранить - более страшные откладываются в памяти дольше. Исследователи считают, что полученные результаты позволяют лучше понять, почему травматичные моменты жизни сложнее проработать.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415162
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  