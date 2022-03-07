Кардиолог описала главное действие в случае резкого повышения давления

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, что большое количество людей в случае резкого повышения давления не знают, как им необходимо поступать, либо же совершают неправильные действия. Она описала, что именно необходимо делать в таком случае. Об этом сообщает "Медик Форум".

По словам специалиста, главное, что нужно сделать, когда у человека резко подскакивает давление - успокоиться. Зачастую люди думают, что такие изменения являются предвестником инфаркта или инсульта, однако это не так, объяснила она. Врач подчеркнула, что состояние здоровья может зависеть от реакции человека на повышение давления - чем спокойнее будет реакция, тем лучше.

"Многие люди боятся, что давление подскочило до 180/100 и все, сейчас будет инфаркт или инсульт. Ничего подобного", - заявила Кореневич.

Медик посоветовала не пытаться резко снизить поднявшееся давление, а делать это плавно. Она пояснила, что часто всего резкие скачки давления - это результат психоэмоционального напряжения, поэтому лучшим средством от них является спокойствие. Кардиолог допустила, что в крайнем случае можно принять небольшое количество крепкого алкоголя.