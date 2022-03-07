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Из канализации научились добывать полезные материалы

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- Наталья Крайнова
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Исследователи из Стэнфордского университета в США научились добывать из сточных вод канализации полезные материалы, например, серу. Передает Lenta.kg со ссылкой на журнал ACS ES&T Engineering. С помощью электрохимической микроскопии (микроскопических снимков поверхностей электродов в очистительных реакторах) ученые выделили основные химические барьеры для извлечения серы. Кроме того, они обнаружили, что напряжение реактора может способствовать извлечению полезных элементов из сточных вод с меньшей затратой энергии.

Исследователи считают, что добытая из канализации сера может быть полезна для использования в качестве удобрения, а также для аккумуляторных батарей, которые применяются в мобильных телефонах и авиатехнике.

Раньше для очистки воды применялись системы с мембранами, которые используют анаэробную или бескислородную среду для фильтрации сточных вод. Но основная их проблема заключалась в том, что при использовании этого метода вырабатывается сульфид, который достаточно токсичен и имеет неприятный запах.


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URL: https://www.vb.kg/415164
Теги:
наука
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