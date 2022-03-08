Погода
$ 97.75 - 98.50
€ 106.37 - 108.50

Разработка китайских биоинженеров поможет тысячам людей встать на ноги

102  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники инновационного центра биомедицинской инженерии при Бэйханском университете разработали уникальный экзоскелет, сообщают СМИ.

Оборудование предполагает возможность гибридной интеграции человека и машины. На первых этапах реабилитации пациенты полностью пассивны – шаги за них делает робот. В последующем они получают всё больше самостоятельности.

"Устройство весит почти 15 кг. Оно работает с учетом индивидуальных параметров – частоты шагов, темпа и длины шага. Это позволяет установить диапазон движения для каждого сустава и сделать движение более правильным и комфортным", – отмечает инженер Ся Вэньлей.

Два таких роботизированных экзоскелета помогли встать на ноги факелоносцам паралимпийского огня Шао Хайпэн и Ян Шутин. Им потребовались месяцы тренировки, чтобы с честью выполнить свою миссию в ходе эстафеты.

Как отмечает Шао Хайпэн, четыре года назад после падения с большой высоты он потерял способность ходить. Разработка инновационного центра биомедицинской инженерии при Бэйханском университете помогла ему снова встать на ноги.

"После паралича врачи говорили, что я не смогу даже сидеть – буду обречена только лежать. Но потом я села. А сегодня я могу не только стоять, экзоскелет заново научил ходить", – рассказала факелоносец Ян Шутин.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415166
Теги:
инвалиды, Китай, наука
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  