Разработка китайских биоинженеров поможет тысячам людей встать на ноги

Сотрудники инновационного центра биомедицинской инженерии при Бэйханском университете разработали уникальный экзоскелет, сообщают СМИ.

Оборудование предполагает возможность гибридной интеграции человека и машины. На первых этапах реабилитации пациенты полностью пассивны – шаги за них делает робот. В последующем они получают всё больше самостоятельности.

"Устройство весит почти 15 кг. Оно работает с учетом индивидуальных параметров – частоты шагов, темпа и длины шага. Это позволяет установить диапазон движения для каждого сустава и сделать движение более правильным и комфортным", – отмечает инженер Ся Вэньлей.

Два таких роботизированных экзоскелета помогли встать на ноги факелоносцам паралимпийского огня Шао Хайпэн и Ян Шутин. Им потребовались месяцы тренировки, чтобы с честью выполнить свою миссию в ходе эстафеты.

Как отмечает Шао Хайпэн, четыре года назад после падения с большой высоты он потерял способность ходить. Разработка инновационного центра биомедицинской инженерии при Бэйханском университете помогла ему снова встать на ноги.

"После паралича врачи говорили, что я не смогу даже сидеть – буду обречена только лежать. Но потом я села. А сегодня я могу не только стоять, экзоскелет заново научил ходить", – рассказала факелоносец Ян Шутин.