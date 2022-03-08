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Садыр Жапаров поздравил женщин страны с Международным женским днем

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- Бакыт Стамов
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил женщин страны с Международным женским днем - 8 Марта.

Приводим текст поздравления Главы государства:

"Дорогие женщины Кыргызстана!

От всего сердца поздравляю вас с таким замечательным праздником - Международным женским днем 8 марта, который пришёл к нам с первым дуновением ласкового весеннего ветерка!

На хрупких плечах женщины держится не только домашний уют и семейное благополучие, но и мир на земле, спокойствие и созидание. Не зря поэтому говорят в народе, что сердце матери вмещает всю вселенную! Вам, дорогие мои, мы обязаны самой жизнью.

Именно образ матери является символом общечеловеческих ценностей, учит уважению к родному языку и народным традициям. Материнская любовь - это надежная опора духовности и интеллекта, залог свершений нашего народа. Словом, женщина играет в обществе особую роль. Она и ласковая мать, и заботливая жена, и ответственный специалист, и инициативный руководитель.

Женщины нашей страны во все времена вносили огромный вклад в развитие и процветание родного государства. Сегодня без их участия невозможно рассчитывать на успешное осуществление экономических и политических преобразований, возрождение и приумножение духовных ценностей нашего народа, укрепление нравственности общества и сохранение лучших черт национального характера.

Уважаемые наши современницы, дорогие и горячо любимые соотечественницы!

Исстари в народе говорят: "Когда хорошо женщине - улыбается сама Вселенная!". И сегодня, как и всегда, вы покоряете нас своей душевной красотой, вселяете надежду на лучшее и вдохновляете на великие дела.

Ещё раз поздравляю вас с этим замечательным праздником! Желаю крепкого здоровья, любви, благополучия вам и вашим близким, побольше радостныхмгновеий. Будьте счастливы!"


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URL: https://www.vb.kg/415170
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