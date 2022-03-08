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ГНС пресекла деятельность 3 подпольных цеха по производству алкоголя

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Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики совместно с ГКНБ в городе Бишкек и Сокулукском районе Чуйской области пресекли деятельность 3 подпольных цеха по производству алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

В подпольных цехах выявлен факт кустарного производства, реализации и хранения алкоголя, а также применения сомнительных акцизных марок. Кроме этого, у владельцев отсутствовали лицензия, сопроводительные документы (сертификаты соответствия, счета-фактуры, товаротранспортные накладные) на товар.

В результате изъято 1 тыс. 414 бутылок алкогольной продукции различных брендов местных алкогольных производителей кустарного производства, 1 тыс. 709 штук неиспользованных акцизных марок, 145 литров этилового спирта (95%), более 5 тыс. этикеток и более 2 тыс. колпачков (крышек).

В отношении субъектов предпринимательства будут приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/415176
Теги:
алкоголь, Кыргызстан, ГНС
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