ГНС пресекла деятельность 3 подпольных цеха по производству алкоголя

Сотрудники Государственной налоговой службы Кыргызской Республики совместно с ГКНБ в городе Бишкек и Сокулукском районе Чуйской области пресекли деятельность 3 подпольных цеха по производству алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

В подпольных цехах выявлен факт кустарного производства, реализации и хранения алкоголя, а также применения сомнительных акцизных марок. Кроме этого, у владельцев отсутствовали лицензия, сопроводительные документы (сертификаты соответствия, счета-фактуры, товаротранспортные накладные) на товар.

В результате изъято 1 тыс. 414 бутылок алкогольной продукции различных брендов местных алкогольных производителей кустарного производства, 1 тыс. 709 штук неиспользованных акцизных марок, 145 литров этилового спирта (95%), более 5 тыс. этикеток и более 2 тыс. колпачков (крышек).

В отношении субъектов предпринимательства будут приняты меры согласно законодательству Кыргызской Республики.