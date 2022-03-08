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Владимира Зеленского наградили премией имени Рональда Рейгана

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому присудили премию Свободы имени Рональда Рейгана, говорится в сообщении Президентского фонда и института Рональда Рейгана, обнародованном в понедельник, 7 марта.

В организации также отметили, что Зеленский, не имея военного опыта, заслужил уважение Украины и всего мира, отказавшись бежать из столицы и призвав граждан к сопротивлению, указали в фонде. В заслугу президенту Украины также поставили "успешную коммуникативную стратегию", благодаря которой его сторону заняли европейские лидеры и украинцы.

Владимир Зеленский стал лишь одиннадцатым лауреатом премии Свободы имени Рональда Рейгана, присуждаемой с 1991 года. В числе ее обладателей - президент СССР Михаил Горбачев, госсекретарь США Колин Пауэлл, британский премьер-министр Маргарет Тэтчер и президент Польши Лех Валенса.

Источник: dw.com


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URL: https://www.vb.kg/415178
Теги:
премия, Украина
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