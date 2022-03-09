Хоккейная виктория сборной Кыргызстана дает надежду

Сборная Кыргызстана по хоккею с шайбой завоевала первое место на чемпионате мира по хоккею с шайбой в четвертом дивизионе. В будущем году наша команда будет выступать в когорте более сильных дружин.

Наша сборная, напомним, на домашнем льду победила соперников из Ирана со счетом 13:1, малазийцев (22:1), парней из Сингапура (15:0) и в заключительном матче не оставила шансов на успех сборной Кувейта (15:0). Ошеломляющий успех, которого, если честно, не ждали даже самые преданные болельщики нашей команды.

Впрочем, удивляться этой виктории не нужно. Очень много людей сделали все возможное для того, чтобы наша сборная в следующем году выступала уже в третьем дивизионе мирового хоккея.

Еще год назад хозяева городского катка (частное предприятие) пошли на немыслимые для себя расходы и вместо примитивного палаточного сооружения возвели, пусть и небольшой, но очень уютный и достаточно вместительный ледовый спорткомплекс, отвечающий всем требованиям проведения международных соревнований. Разве это не забота о своей стране и спорте в частности?

Огромную работу по развитию своего вида спорта проводит уже много лет президент Федерации хоккея Анвар Оморканов. По его инициативе в детских хоккейных лигах Канады и США выступают наши юные ледовые рыцари, а взрослые хоккеисты в зарубежных клубах. Благодаря дружбе Оморканова с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком нашу сборную возглавили достаточно опытные тренеры из братского государства Михаил Чеканов и Руслан Сулейманов.

Да, в чемпионате Кыргызстане выступает всего шесть команд, но зато все они имеют надежных спонсоров. Среди них многоотраслевая ассоциация "Дордой", ГП "Темир Жолу" и несколько других структур. Будем надеться, что в недалеком будущем появятся и другие боеспособные клубы. Есть в республике и детские секции, в которых работают квалифицированные наставники. Эти секции платные, но это, к сожалению, общемировая практика. Даже в Западной Европе и Америке будущие Гретцки и Лемье платят за изучение хоккейной азбуки. Будем надеяться, что после прошедшего в Бишкеке чемпионата мира среди команд четвертого дивизиона бизнесмены и другие предприниматели страны озаботятся судьбой отечественного хоккея.

Справедливости ради следует признать, что из бюджета на проведение турнира было выделено почти два миллиона сомов. Спасибо правительству за эту помощь. Но вот, к примеру, разговоры о строительстве в Бишкеке современного ледового двора идут уже более десяти лет.