ГНС подала в суд на предпринимателей, уклоняющихся от отчетности

В Кыргызстане Государственная налоговая служба передала в суды 1471 дело на принудительную ликвидацию не представляющих отчеты налогоплательщиков, сообщает пресс-служба ГНС.

Государственная налоговая служба в течение трех месяцев провела определенную работу по розыску и сокращению налогоплательщиков, не представляющих налоговую отчетность.

Так, налоговыми органами за декабрь 2021 года, январь – февраль 2022 года в суды передано 1 тыс. 471 исковое заявление на принудительную ликвидацию не представляющих налоговую отчетность субъектов предпринимательства. Из них 783 юридических лиц и 688 индивидуальных предпринимателей. Судами рассмотрено 284 дела.

В настоящее время для передачи в суды готовятся материалы на 5 тыс. 576 налогоплательщиков.

Кроме этого, ГНС аннулировала регистрацию 9381 физического лица, осуществляющего деятельность на основе патента и не приобретающего патент более 3 лет.

ГНС продолжит работу по сокращению субъектов, не представляющих отчеты или не приобретающих патенты.