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В Ташкенте будут высаживать не саженцы, а взрослые деревья

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Вдоль 21 улицы Ташкента уже этой весной будут созданы аллеи с декоративными и фруктовыми деревьями. В их создании будет использоваться новый подход – планируется высаживать не саженцы, а взрослые деревья, сообщают СМИ.

"Главная идея проекта заключается в том, что мы будем подходить к вопросу озеленения по мировым стандартам. К примеру, сейчас в Ташкенте высаживаются саженцы, но по всему миру практика другая – саженцы сажают только в питомниках, где они растут до определенного возраста, а в городах уже высаживают взрослые деревья. Тогда и тень жителям гарантирована", – рассказал в эфире телеканала "Узбекистан-24" сотрудник ташкентского хокимията, специалист компании Flowers Garden Мурат Эрмайдан.

По его словам, в Узбекистане привыкли считать годы деревьев – к примеру, это пятилетний ясень или двадцатилетний дуб.

"Такой подход неправильный. Важны рост и объем ствола. Есть международные стандарты, которым должны соответствовать здоровые деревья, причем на каждый сорт свои. Мы уже завезли 10 тысяч деревьев из Италии и Турции, это сорта, которые здесь точно приживутся", – подчеркнул он.

Среди деревьев, которые планируется высаживать, – клен, ясень, каштан, сирень, чинар, тюльпановое дерево, яблоня, слива, вишня, липа и другие.

Деревья будут выращиваться методом репикажа для обеспечения прочности корней и прямого роста стволов. Среди улиц, где будет организована посадка, – Малая кольцевая дорога, Мустакиллик, Навои, Ислама Каримова, Афросиаб, Шахрисабз, Ойбека, Бабура и другие.


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URL: https://www.vb.kg/415202
Теги:
Узбекистан, деревья
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