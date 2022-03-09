Геном картофеля оказался запутаннее человеческого

Ученые расшифровали геном картофеля. Он оказался гораздо запутаннее человеческого. Об этом пишет Science Daily.

Немецкие ученые спустя двадцать лет после того, как была полностью определена последовательность ДНК человека, смогли расшифровали сложный и запутанный геном картофеля. Теперь селекционеры смогут вывести более урожайные и устойчивые сорта корнеплода.

Сегодня мы едим те же сорта картофеля, которые существовали еще век назад. А получить качественные новые сорта ученым не удавалось из-за того, что растение – тетраплоид, то есть содержит четыре набора каждой хромосомы. Это делает расшифровку генома картофеля и получение желаемой комбинации его свойств очень сложным. Для сравнения, у человека всего два набора хромосом - по одному от каждого родителя.

В ходе новой работы немецкие ученые вместо анализа всех четырех, часто похожих, наборов хромосом картофеля секвенировали ДНК клеток его пыльцы. Каждая из них содержит лишь две копии каждой хромосомы – половинный набор, характерный для половых клеток. Такой простой прием облегчил реконструкцию последовательности всего генома.

Оказалось, единичный набор хромосом картофеля состоит из 3,1 миллиарда пар оснований, среди которых 38 214 генов. Только около половины из них обнаружили во всех четырех наборах хромосом растения. В среднем они содержатся в 3,2 копиях.