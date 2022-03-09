Погода
$ 98.20 - 98.50
€ 107.50 - 112.44

В Кыргызстане обсуждается проект Закона о малопродуктивных пастбищах

329  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане обсуждается проект закона о малопродуктивных пастбищах "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Земельный кодекс КР, Закона КР "О пастбищах"). Сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

Сообщается, что освоение малопродуктивных пастбищ имеет мультипликативный эффект и может принести выгоду не только фермеру, освоившему малопродуктивный участок, но и вообще может привести в конечном итоге к производительности.

Освоение малопродуктивных пастбищ способствует к созданию новых рабочих мест и внесение вклада в достижении продовольственной безопасности.

По данным Минсельхоза, в Кыргызстане пастбища занимают 9027 тыс. га (около 9 млн. га. Общая площадь пастбищ включает в себе и малопродуктивные пастбища, урожайность которых менее 08ц/га в кормовых единицах и площадь которых составляет около 500 тыс. га (около 0,5 млн. га).

Ранее в Советский период эти пастбища учитывались в отдельных графах отчетов. И в настоящее время они никуда не исчезли и, учитывая их малопродуктивность, именно эти земли необходимо осваивать.

И если только 10% из этих малопродуктивных земель будет освоено под земли многолетних насаждений – под плодовые сады, то это составит 50 тысяч га, что почти в два раза больше имеющихся в настоящее время в Кыргызской Республике земель под плодовые сады. Так, по официальной статистике на 1 января 2015 года под многолетними насаждениями занято только 36897 тысяч га. Из чего видно, насколько перспективно освоение малопродуктивных пастбищных участков и его экономическое значение.

Освоенные с/х земли не будут передаваться в частную собственность, а будут входит в состав Государственного фонда сельскохозяйственных угодий и будут предоставляться во временное пользование сроком от 5 до 20 лет.

Обязательным условием при предоставлении в пользование малопродуктивных пастбищ после изменения целевого назначения земель является повышение продуктивности земель.

Порядок предоставления малопродуктивных пастбищ для освоения и ведения сельскохозяйственного производства определяется кабинетом министров.

Не подлежат предоставлению под освоение и ведение сельскохозяйственного производства малопродуктивные угодья скотопрогонов, территории, где произрастают эндемичные виды растительности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415209
Теги:
Минсельхоз, пастбища, сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  