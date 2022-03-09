В Кыргызстане обсуждается проект закона о малопродуктивных пастбищах "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Земельный кодекс КР, Закона КР "О пастбищах"). Сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

Сообщается, что освоение малопродуктивных пастбищ имеет мультипликативный эффект и может принести выгоду не только фермеру, освоившему малопродуктивный участок, но и вообще может привести в конечном итоге к производительности.

Освоение малопродуктивных пастбищ способствует к созданию новых рабочих мест и внесение вклада в достижении продовольственной безопасности.

По данным Минсельхоза, в Кыргызстане пастбища занимают 9027 тыс. га (около 9 млн. га. Общая площадь пастбищ включает в себе и малопродуктивные пастбища, урожайность которых менее 08ц/га в кормовых единицах и площадь которых составляет около 500 тыс. га (около 0,5 млн. га).

Ранее в Советский период эти пастбища учитывались в отдельных графах отчетов. И в настоящее время они никуда не исчезли и, учитывая их малопродуктивность, именно эти земли необходимо осваивать.

И если только 10% из этих малопродуктивных земель будет освоено под земли многолетних насаждений – под плодовые сады, то это составит 50 тысяч га, что почти в два раза больше имеющихся в настоящее время в Кыргызской Республике земель под плодовые сады. Так, по официальной статистике на 1 января 2015 года под многолетними насаждениями занято только 36897 тысяч га. Из чего видно, насколько перспективно освоение малопродуктивных пастбищных участков и его экономическое значение.

Освоенные с/х земли не будут передаваться в частную собственность, а будут входит в состав Государственного фонда сельскохозяйственных угодий и будут предоставляться во временное пользование сроком от 5 до 20 лет.

Обязательным условием при предоставлении в пользование малопродуктивных пастбищ после изменения целевого назначения земель является повышение продуктивности земель.

Порядок предоставления малопродуктивных пастбищ для освоения и ведения сельскохозяйственного производства определяется кабинетом министров.

Не подлежат предоставлению под освоение и ведение сельскохозяйственного производства малопродуктивные угодья скотопрогонов, территории, где произрастают эндемичные виды растительности.