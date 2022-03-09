Мишель Бачелет раскритиковала Таджикистан за подавление оппозиции

Совет ООН по правам человека раскритиковал таджикские власти за "продолжающуюся практику подавления политического инакомыслия" и "создание атмосферы страха" в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Мишель Бачелет, Верховный комиссар ООН по правам человека, заявила на 49-й сессии 7 марта, что "большинство представителей таджикской оппозиции были приговорены к длительным срокам тюремного заключения в ходе судебных процессов, не соответствующих международным стандартам".

Власти Таджикистана еще не прокомментировали заявление Бачелет, но в прошлом отрицали аресты политических оппонентов и называли судебные приговоры справедливыми и беспристрастными. Хотя даже у жителей страны есть сомнения в беспристрастности судей.

Верховный комиссар ООН по правам человека также заявила, что столкновения между силами безопасности и протестующими в ГБАО в ноябре 2021 года "значительно подорвали ситуацию с правами человека и создали атмосферу страха и репрессий".

"Я сожалею о продолжающемся отключении Интернета в ГБАО. Такой подход является грубым нарушением прав человека", - отметила она.

Жители Хорога и прилегающих районов не имеют доступа к Интернету с ноября прошлого года. Руководство Службы связи Таджикистана на пресс-конференции в январе не дало четкого ответа на вопрос о причинах отсутствия Интернета в регионе.

Заместитель начальника Службы связи Илхомджон Атоев сообщил тогда, что "в ГБАО в целях обеспечения безопасности граждан, общества и государства, а также обеспечения информационной безопасности проводятся технические мероприятия".

Ситуация в Горно-Бадахшанской автономной области осложнилась с начала ноябрьских протестов в Хороге, последовавших после убийства жителя Рошткалинского района Гулбиддина Зиёбекова в ходе спецоперации таджикских силовиков.

Представители военной прокуратуры говорят, что до сих пор расследуют события ноября прошлого года, но жителей беспокоит отсутствие Интернета, усилившееся давление, большое количество военнослужащих и слухи о возможном проведении спецоперации.

Источник: Радио Озоди