Погода
$ 98.20 - 98.50
€ 107.50 - 112.44

Мишель Бачелет раскритиковала Таджикистан за подавление оппозиции

309  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Совет ООН по правам человека раскритиковал таджикские власти за "продолжающуюся практику подавления политического инакомыслия" и "создание атмосферы страха" в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Мишель Бачелет, Верховный комиссар ООН по правам человека, заявила на 49-й сессии 7 марта, что "большинство представителей таджикской оппозиции были приговорены к длительным срокам тюремного заключения в ходе судебных процессов, не соответствующих международным стандартам".

Власти Таджикистана еще не прокомментировали заявление Бачелет, но в прошлом отрицали аресты политических оппонентов и называли судебные приговоры справедливыми и беспристрастными. Хотя даже у жителей страны есть сомнения в беспристрастности судей.

Верховный комиссар ООН по правам человека также заявила, что столкновения между силами безопасности и протестующими в ГБАО в ноябре 2021 года "значительно подорвали ситуацию с правами человека и создали атмосферу страха и репрессий".

"Я сожалею о продолжающемся отключении Интернета в ГБАО. Такой подход является грубым нарушением прав человека", - отметила она.

Жители Хорога и прилегающих районов не имеют доступа к Интернету с ноября прошлого года. Руководство Службы связи Таджикистана на пресс-конференции в январе не дало четкого ответа на вопрос о причинах отсутствия Интернета в регионе.

Заместитель начальника Службы связи Илхомджон Атоев сообщил тогда, что "в ГБАО в целях обеспечения безопасности граждан, общества и государства, а также обеспечения информационной безопасности проводятся технические мероприятия".

Ситуация в Горно-Бадахшанской автономной области осложнилась с начала ноябрьских протестов в Хороге, последовавших после убийства жителя Рошткалинского района Гулбиддина Зиёбекова в ходе спецоперации таджикских силовиков.

Представители военной прокуратуры говорят, что до сих пор расследуют события ноября прошлого года, но жителей беспокоит отсутствие Интернета, усилившееся давление, большое количество военнослужащих и слухи о возможном проведении спецоперации.

Источник: Радио Озоди


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/415213
Теги:
ООН, Таджикистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  