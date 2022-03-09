В Кыргызстане приступил к работе обновленный состав Совета судей

В Бишкеке сегодня, 9 марта, председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков встретился с новыми членами Совета судей, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Замирбек Базарбеков, познакомившись с членами совета, поздравил их с началом работы и пожелал успехов в начинаемой миссии и обратил внимание участников встречи на важности роли совета в деле укрепления независимости судей.
Также было отмечено, что Совету судей необходимо довести работу по реализации Государственной целевой программ-2 и разработать Государственную целевую программу-3.
В состав Совета судей вошли:
- Касымалиев Мукамбет Шадыканович – судья Конституционного суда Кыргызской Республики;
- Джунушпаев Кыдык Карыбаевич – судья Верховного суда Кыргызской Республики ;
- Жоомартов Кумушбек Рысбекович – судья Верховного суда Кыргызской Республики ;
- Акматов Болотбек Джусупбекович – судья Верховного суда Кыргызской Республики ;
- Каримова Рахат Абдылдаевна – судья Бишкекского городского суда;
- Абдуллаев Болотбек Абдырахманович – судья Бишкекского городского суда;
- Абдыразаков Нурлан Тажибаевич – судья Ошского городского суда;
- Асаналиева Алтынай Аскарбековна – судья Араванского районного суда;
- Токтосун уулу Каныбек – заместитель председателя Джалал-Абадского областного суда;
- Алимкулов Нургазы Халилович – судья Баткенского областного суда;
- Эркебаев Адилет Маматеминович – судья Чуйского областного суда;
- Даркимбаев Таалайбек Кадралиевич – судья административного суда Иссык-Кульской области;
- Алиева Гулкайыр Сакешовна – заместитель председателя Иссык-Кульского областного суда;
- Бакиров Кайридин – заместитель председателя Нарынского областного суда;
- Султаналиева Айнура Кенжебековна – заместитель председателя Таласского областного суда.