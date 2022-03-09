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В Кыргызстане приступил к работе обновленный состав Совета судей

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 9 марта, председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков встретился с новыми членами Совета судей, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Замирбек Базарбеков, познакомившись с членами совета, поздравил их с началом работы и пожелал успехов в начинаемой миссии и обратил внимание участников встречи на важности роли совета в деле укрепления независимости судей.

Также было отмечено, что Совету судей необходимо довести работу по реализации Государственной целевой программ-2 и разработать Государственную целевую программу-3.

В состав Совета судей вошли:

  1. Касымалиев Мукамбет Шадыканович – судья Конституционного суда Кыргызской Республики;
  2. Джунушпаев Кыдык Карыбаевич – судья Верховного суда Кыргызской Республики ;
  3. Жоомартов Кумушбек Рысбекович – судья Верховного суда Кыргызской Республики ;
  4. Акматов Болотбек Джусупбекович – судья Верховного суда Кыргызской Республики ;
  5. Каримова Рахат Абдылдаевна – судья Бишкекского городского суда;
  6. Абдуллаев Болотбек Абдырахманович – судья Бишкекского городского суда;
  7. Абдыразаков Нурлан Тажибаевич – судья Ошского городского суда;
  8. Асаналиева Алтынай Аскарбековна – судья Араванского районного суда;
  9. Токтосун уулу Каныбек – заместитель председателя Джалал-Абадского областного суда;
  10. Алимкулов Нургазы Халилович – судья Баткенского областного суда;
  11. Эркебаев Адилет Маматеминович – судья Чуйского областного суда;
  12. Даркимбаев Таалайбек Кадралиевич – судья административного суда Иссык-Кульской области;
  13. Алиева Гулкайыр Сакешовна – заместитель председателя Иссык-Кульского областного суда;
  14. Бакиров Кайридин – заместитель председателя Нарынского областного суда;
  15. Султаналиева Айнура Кенжебековна – заместитель председателя Таласского областного суда.


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URL: https://www.vb.kg/415217
Теги:
Верховный суд, суд, Кыргызстан
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