В Кыргызстане приступил к работе обновленный состав Совета судей

В Бишкеке сегодня, 9 марта, председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков встретился с новыми членами Совета судей, сообщает пресс-служба Верховного суда.

Замирбек Базарбеков, познакомившись с членами совета, поздравил их с началом работы и пожелал успехов в начинаемой миссии и обратил внимание участников встречи на важности роли совета в деле укрепления независимости судей.

Также было отмечено, что Совету судей необходимо довести работу по реализации Государственной целевой программ-2 и разработать Государственную целевую программу-3.

В состав Совета судей вошли: