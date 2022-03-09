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Американские палеонтологи насчитали три вида тираннозавров

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- Анастасия Карелина
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Помимо единственного признанного вида тираннозавров T.Rex, на Земле могли существовать еще две группы представителей этого рода. К таким выводам пришли американские палеонтологи из Южной Каролины и Мэриленда после изучения окаменелостей нескольких десятков тираннозавров, живших более 67 миллионов лет назад. Об этом пишет New York Post.

Ученые заявили, что помимо тираннозавра T.Rex ("правящий король"), потенциально существовали T.Imperator ("император") и T.Regina ("королева").

У T.Imperator бедра были крепче, чем T.Rex. У T.Regina – тоньше и изящнее. У всех трех видов немного отличается состав зубов в челюсти. Ранее эти расхождения объясняли разным возрастом, полом и индивидуальными особенностями динозавров.

"Мы считаем, что у разных видов был общий предок. Изменения в бедренной кости произошли со временем – от более прочной до более тонкой", - заявил ведущий автор исследования Грегори Пол.

Часть коллег ученого, правда, скептически отнеслась к результатам данной научной работы. Экспертов смутили приведенные доказательства и некоторые анализируемые образцы.

"Я понимаю, что может быть много людей, которым не понравится наша версия. Что я могу им ответить? Пусть опубликуют опровержение", - отреагировал на это Пол.


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URL: https://www.vb.kg/415218
Теги:
наука, США, в мире
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