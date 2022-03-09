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Ученые нашли способ обратить процесс старения клеток вспять

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- Айжан Мамбеталиева
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Ученым Института Солка (США) удалось успешно обратить вспять процесс старения клеток пожилых мышей с помощью факторов Яманаки - особых белков, играющих важную роль в процессе развития эмбриона, передает Lenta.ru.

В ходе эксперимента ученые отслеживали влияние факторов Яманаки на мышей разного возраста.

В первой группе мышам, регулярно вводили дозы факторов Яманаки с 15- до 22-месячного возраста (соответствует 50 и 70 годам у людей), во второй группе процедуры проводились с 12 до 22 месяцев (35 и 70 лет по человеческим меркам). Третья группа мышей участвовала в эксперименте всего месяц, при этом возраст грызунов составлял 25 месяцев (около 80 лет по человеческим меркам).

Результаты исследований были опубликованы в журнале Nature Aging. Согласно результатам, у тех мышей, которые дольше участвовали в эксперименте, процесс старения клеток обратился вспять, при этом никаких патологий не замечено. Вместе с тем в организме таких мышей начало вырабатываться меньше коллагена. Это способствовало более быстрому затягиванию ран, что свойственно более молодым грызунам.

Ученые предположили, что в будущем у их коллег появится возможность "перепрограммировать" старение человеческих клеток, что позволит снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака. На избавление от нежелательных проявлений старения, по их мнению, может понадобиться от 7 до 10 месяцев. Ранее кардиологи назвали ускоряющие старение привычки.


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URL: https://www.vb.kg/415220
Теги:
наука, США, новости мира
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