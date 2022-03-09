Биотехнологи научили амеб производить каннабиноиды

Немецкие биотехнологи научились синтезировать каннабиноиды, используя амеб Dictyostelium discoideum. После редактирования генома простейшие смогли производить оливетоловую кислоту - прекурсор тетрагидроканнабинола (ТГК). Об этом пишет Naked Science.

Данное открытие облегчит процесс создания сложного природного соединения, которое медики используют, чтобы снять боли и неврологические симптомы у пациентов.

ТГК содержится в соцветиях и листьях каннабиса. Его очень сложно выделить в чистом виде и достаточно дорого синтезировать химически.

Чтобы амеба начала производить оливетоловую кислоту, ученые добавили в ее ДНК ген гибридного фермента. Он соединил в себе черты белка простейших и растений. Благодаря ему можно было не использовать дополнительные химические соединения.

Теперь биотехнологи планируют внести в геном амебы еще два фермента, чтобы она смогла сразу синтезировать ТГК. Такой способ его производства может быть дешевле, чем большинство других.