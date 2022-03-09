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Британские ученые доказали, что COVID-19 вызывает уменьшение объема мозга

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- Айжан Мамбеталиева
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Исследователи из Оксфордского университета доказали раскрыли влияние COVID-19 на мозг. Об этом сообщает Lenta.ru с ссылкой на The Daily Mail.

Британские ученые сообщили, что коронавирусная инфекция вызывает уменьшение объема мозга. В исследовании приняли участие 785 человек в возрасте от 51 до 81 года, из них 401 человек переболел COVID-19.

Добровольцы прошли через два сканирования мозга. Отмечается, что у тех, кто переболел COVID-19, объем мозга сократился сильнее.

По данным исследования, такое влияние инфекции на мозг не зависит от степени тяжести заболевания. Ученые сообщили, что COVID-19 не только вызывает временное ухудшение когнитивных способностей, но и снижает их навсегда.


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URL: https://www.vb.kg/415223
Теги:
COVID-19, COVID, новости мира
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