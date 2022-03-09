Дайырбек Орунбеков: Не понимаю вашей радости?

"На фоне русско-украинского конфликта курс рубля снизился. Есть прозападные кыргызстанцы, которые злорадствуют по этому поводу", - говорит в своем видеобращении журналист, общественный деятель Дайырбек Орунбеков.

"Большое количество кыргызстанцев работают в России и получают зарплату в рублях. За их счет в Кыргызстан поступало около 2 миллиардов долларов в год. Сейчас денежный поток, поступающий от мигрантов, резко сократился, их зарплата обесценилась. Не понимаю вашей радости," - резюмировал Орунбеков.