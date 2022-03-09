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Швейники Кыргызстана участвовали в выставке детской моды в Москве

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- Наталья Крайнова
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Семь швейных компаний из Кыргызстана приняли участие в международной выставке "CJF – Детская мода-2022. Весна", которая проходила в Москве, сообщает пресс-служба Международного торгового центра.

Кыргызстанские компании "Модники", Selina, Irish.ko, Terrateen, Svetlanka-moda, ИП "Шек", Lila style в очередной раз стали участниками данной выставки благодаря поддержке Глобальной текстильной и швейной программы (GTEX), реализуемой Международным торговым центром (ITC) и финансируемой правительством Швейцарии.

Руководитель швейной компании Irish.ko Ирина Хегай отметила, что компания участвует в выставке не первый раз.

Директор швейной компании "Светланка-мода" Светлана Маршанина отметила, что ее компания уже на протяжении семи лет два раза в год участвует в СJF.

"Привозим свой постоянный ассортимент и новинки для изучения спроса. Мы работаем в формате В2В, и для нас важно мнение людей, которые контактируют с конечным потребителем. Выставки важны для изучения спроса и являются одним из каналов продаж. А также мы смотрим на общие тенденции, актуальные тренды предстоящего осенне-зимнего сезона и новые ткани у компаний-лидеров на рынке", - подчеркнула Светлана Маршанина.

Следует отметить, что в выставке приняли участие более 220 брендов из Австрии, Беларуси, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Кыргызстана, Польши, России, Турции, Украины, Узбекистана, Финляндии, Швеции.

Владельцы магазинов и дистрибьюторы отдают свои предпочтения выставке потому, что создать выгодную и востребованную ассортиментную матрицу детской одежды можно, буквально не покидая границ павильона, - в одном месте собраны лучшие образцы продукции.


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URL: https://www.vb.kg/415228
Теги:
швейная отрасль, Кыргызстан
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