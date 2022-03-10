Роботам-жукам нашли применение в труднодоступных местах

Специалисты Университета Питтсбурга (США) создали прототип крошечных роботов, которые можно использовать в условиях ограниченного пространства. Об этом сообщает издание Science Daily.

По словам инженеров, внешне напоминающим жуков роботам найдут применение при решении различных задач в труднодоступных местах и при неблагоприятных условиях. Автор изобретения Цзюньфэн Гао отметил, что их можно использоваться для доступа к замкнутым пространствам для получения изображений, или оценки окружающей среды, или взятия проб воды и материалов

Специалисты отметили, что робот размером с обычного сверчка и весом не более нескольких граммов способен передвигаться по сыпучим поверхностям так же легко, как и по твердым, и даже прыгать по воде.

"Везде, куда не может попасть человек, но легко проникает насекомое, наш робот может пригодиться", - подчеркнул Цзюньфэн Гао.

В начале марта специалисты Университета Фрайбурга рассказали, что научились синтезировать из натурального белка мышцы, способные автономно сокращаться. Сокращение происходит благодаря реакции двух компонентов на раздражители - изменение температуры и уровня кислотности.