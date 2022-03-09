Железная дорога Кыргызстана обновляет подвижный состав

В Кыргызстан сегодня, 9 марта, прибыла очередная партия грузовых полувагонов в количестве 30 единиц и 1 км новых рельс типа Р65. Об этом сообщили в ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

Сообщается, что в прошлом году компания закупила за счет собственных средств 100 единиц полувагонов и 20 км новых рельс.

В общей сложности на сегодняшний день прибыло 50 единиц полувагонов, 11 км рельс типа Р65.

Грузовой полувагон предназначен для перевозки грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков, например, для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных грузов, строительных материалов, металлоконструкций и др.

Рельсы типа Р65 означают, что 1 метр рельсов весит 65 кг, то есть они прочнее рельсов типа Р43, Р50. По мере пребывания очередных партий рельсов, проводятся работы по замене старых рельс на новые.